Die Stimmung an den Börsen bleibt wegen der Corona-Pandemie gedämpft. Anleger trauten sich jedoch am Donnerstag wieder etwas stärker aus der Deckung, nachdem bei den US-Konjunkturdaten am Nachmittag böse Überraschungen ausgeblieben waren. Der Dax lag noch 0,3 Prozent schwächer bei 13.584 Punkten, der EuroStoxx50 notierte 0,1 Prozent höher bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...