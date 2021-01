Wien (www.anleihencheck.de) - Jerome Powell, Chef der US-amerikanischen Notenbank Federal Reserve (FED), hat nicht vor, in nächster Zeit etwas an der Niedrigzinspolitik zu ändern, so die Experten von "FONDS professionell".Der Leitzins verbleibe wie erwartet auf dem ultraniedrigen Niveau von 0,0 bis 0,25 Prozent, berichte das "Handelsblatt". Grund sei unter anderem die Lage am Arbeitsmarkt in den USA. Diese habe sich zuletzt wieder verschlechtert, die weitere Entwicklung sei hochgradig unsicher und hänge "vom Kurs des Virus, inklusive dem Fortschritt bei den Impfungen ab", sage Powell. ...

