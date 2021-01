Darum geht's im Video: Mal abgesehen von GameStop, Nokia, AMC & Co, die gerade von reddit-Usern durch die Manege getrieben werden: Wie findet man als Anleger eigentlich aussichtsreiche Aktien? Und nach welchen Kriterien kann man die Unternehmen dahinter bewerten? Das könnte kaum einer besser beantworten als Investor und Buchautor Christian W. Röhl, der Richy verrät, was er vor einem Investment alles berücksichtigt. 00:00 - GameStop, reddit & Co: Ganz einfache Gewinne, oder? 03:17 - Aktien kaufen: Worauf achtet Christian Röhl? 04:11 - Kriterium 1: Die Dividende 08:15 - Kriterium 2: Die Umsätze 11:27 - Kriterium 3: Die Schulden - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/