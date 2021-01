Dagegen sieht sogar die Tesla-Aktie wie ein Witwen- und Waisenpapier aus: Die Aktien der amerikanischen Computerspiel-Ladenkette GameStop haben innerhalb einer Woche zeitweise fast 1000% zugelegt. In den letzten neun Monaten waren es sogar über 10 000%. Ganz schön viel für ein Unternehmen, das manche Analysten für pleite halten. Was steckt hinter diesem Hype? Im April vorigen Jahres notierte GameStop noch unter 3 Dollar je Aktie. Gestern waren es zeitweise 380 Dollar. Der jüngste Kursschub von knapp 148 auf vorübergehend fast 400 Dollar erfolgte nach einem Tweet von Tesla-Gründer Elon Musk.Der hatte darin einen Link auf das Kleinanleger-Forum "Wallstreetbets" von Reddit gesetzt, das die Kursexplosion von GameStop ausgelöst hat. Die Hausse in GameStop begann so richtig, als der Hedge Fonds Citron eine Verkaufsempfehlung für die Aktie aussprach und die Aktie leer verkaufte. Leerverkauf bedeutet, Aktien zu veräußern, die man gar nicht selbst besitzt.Dahinter steckt die Erwartung, sie später billiger zurückkaufen zu können. Die Differenz ist dann der Gewinn des Short-Sellers, wie es im Fachjargon heißt. Irgendwann muss sich der Leerverkäufer aber "eindecken"- also kaufen, um die verkauften Papiere liefern zu können. US-Kleinanleger zwingen Hedgefonds zur Aufgabe Bei GameStop ist die Leerverkaufsquote, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...