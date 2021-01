Dank einer Fusion wird das E-Auto-Startup Faraday Future zukünftig an der Börse gelistet. Damit gibt es einen weiteren Wettbewerber für Marktführer Tesla. Das 2014 gegründete US-Unternehmen Faraday Future hat sich mit dem Property Solutions Acquisition Corp zusammengeschlossen und ist an die Börse gegangen. Das fusionierte Unternehmen wird an der Börse mit 3,4 Milliarden US-Dollar bewertet. Durch das immer stärker wachsende globale Geschäft mit Elektroautos folgen immer mehr Unternehmen dem Beispiel von Vorreiter Tesla und drängen an die Börse. ...

