Der Wahnsinn geht in die nächste Runde. Es kommt einem ein bisschen vor wie ein Preistsunami. Nachdem zuvor eher Pennystock-Aktien oder Stories gehyped wurden, schwappt die Euphoriewelle nun in den Edelmetallsektor. Einen stark steigenden Preis erzielt man aber dabei immer noch besser mit einer Einzelaktie als mit physischem Silber.Und so springt die Aktie von First Majestic Silver (CA32076V1031) heute im europäischen Handel um über 50 % nach oben und notiert aktuell bei 15,65 Euro an der Börse Frankfurt.Die WallStreetBets-Investoren (WSB) zielen dabei auf insbesondere auf Titel, bei denen ein beachtlicher Teil der ausstehenden Aktien leerverkauft ist und damit das Risiko besteht, dass die Leerverkäufer bei Erreichen ihrer individuellen Verlustschwelle die Aktie zurückkaufen müssen und damit den vorher absichtlich erzwungenen Anstieg verstärken.

Den vollständigen Artikel lesen ...