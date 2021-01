DJ PTA-News: 4basebio AG: 4basebio berichtet über Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung 2021

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta033/28.01.2021/17:15) - Die 4basebio AG (Frankfurt: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801; Prime Standard) gibt die Ergebnisse ihrer heutigen außerordentlichen Hauptversammlung bekannt. Die Aktionäre der Gesellschaft haben allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat, die im Bundesanzeiger am 05. Januar 2021 veröffentlicht wurden, mit großer Mehrheit zugestimmt.

Das Unternehmen hat die heutige außerordentliche Hauptversammlung als virtuelle Veranstaltung ohne physische Anwesenheit der Aktionäre und ihrer Stimmrechtsvertreter (Online-HV) durchgeführt, wie dies vom deutschen Gesetzgeber mit Blick auf die Corona-Pandemie ermöglicht wurde. Die registrierte Aktionäre konnten ihre Stimmrechte vor und während der Hauptversammlung per Briefwahl oder Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Fragen konnten bis zwei Tage vor der Veranstaltung eingereicht werden oder während der Generaldebatte mündlich oder schriftlich gestellt werden. Die Hauptversammlung konnte von angemeldeten Aktionären online in Ton und Bild verfolgt werden.

Weitere Informationen zur außerordentlichen Hauptversammlung einschließlich der detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie die Vorstandspräsentation werden im Nachgang der Veranstaltung auf der Seite der außerordentlichen Hauptversammlung 2021 der 4basebio AG veröffentlicht unter: https://investors.4basebio.com/de/ ausserordentliche-hauptversammlung-2021/

Über die 4basebio AG: Die 4basebio AG ist eine im PRIME Standard der Frankfurter Börse notierte Gesellschaft, die Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, insbesondere - aber nicht ausschließlich - im Bereich der Biotechnologie-, Life Science- und IT Branche im In- und Ausland erwirbt, hält, verwaltet und veräußert. Es sind auch weltweite Investments oder Investments in nicht-börsennotierte Unternehmen oder Finanzinstrumente möglich. Dies erfolgt nach dem besten Chance-Risiko-Profil. Langfristiger Kapitalerhalt und eine positive Gesamtrendite stehen im Vordergrund. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801).

Mehr Informationen: www.4basebioag.com

*** Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

4basebio AG Dr. Robert Mayer, Manager IR Tel: +49 171 3876540 Email: r.mayer@4basebioag.com

# # # Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich weder auf nachgewiesene finanzielle Ergebnisse noch andere historische Daten beziehen, sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden, d. h. solche Aussagen sind hauptsächlich Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele. Diese Aussagen sind nicht als Gesamtgarantien zu betrachten, da sie aufgrund ihrer Beschaffenheit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und von anderen Faktoren beeinflusst werden können, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der 4basebio AG stark vor den festgestellten Schlussfolgerungen oder implizierten Vorhersagen, die in solchen Aussagen enthalten sind, abweichen können. 4basebio verpflichtet sich nicht, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ergebnisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. # #

(Ende)

Aussender: 4basebio AG Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Robert Mayer Tel.: +49 171 3876540 E-Mail: robert.mayer@4basebio.com Website: investors.4basebio.com

ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1611850500582 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2021 11:15 ET (16:15 GMT)