TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Januar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 29. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: SFS, Jahresumsatz

06:50 CHE: Givaudan, Jahreszahlen

06:50 KOR: LG Electronics, Q4-Zahlen (detailliert)

07:00 SWE: Ericsson, Q4-Zahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen

07:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 10.00 h) 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen

07:10 ESP: BBVA, Jahreszahlen

07:15 DEU: Siemens Gamesa Renewable Energy, Q1-Zahlen (Call 11.00 h) 07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen (detailliert)

09:00 DEU: Sitzung Wirecard-Untersuchungsausschuss, Berlin 10:00 DEU: Verbio, Hauptversammlung (online)

12:00 SWE: Atlas Copco, Jahreszahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen

12:30 USA: Honeywell, Q4-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q4-Zahlen

13:00 DEU: Zweite Runde der Verhandlungen zum Haustarif bei Volkswagen 18:00 DEU: Bankenaufsichtsbehörde EBA veröffentlicht Details zum Banken-Stresstest 2021 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: CaixaBank, Jahreszahlen

USA: Weyerhaeuser, Q4-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 01/21 00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/21

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 01/21

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/20 (vorläufig)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/20

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/20

07:30 FRA: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung

07:30 FRA: Privater Verbrauch 12/20

08:00 DEU: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Außenhandelspreise 12/20

08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/20

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 01/21

09:00 AUT: Erzeugerpreise 12/20

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/20

09:00 ESP: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/20 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 01/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 12/20

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 01/21

10:30 PRT: Verbraucherpreise 01/21 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Industrieproduktion 12/20

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/20

14:30 USA: Arbeitskostenindex Q4/20

15:45 USA: MNI Chicago PMI 01/21

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/21

EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland

EUR: Fitch Ratingergebnis Litauen

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

10:00 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), RKI-Präsident Lothar H. Wieler, Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, sowie Marylyn Addo, Leiterin der Sektion Infektiologie Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf NLD: Entscheidung über Zulassungsempfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA für Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca in der EU erwartet NLD: Urteil im Prozess gegen Shell wegen Verschmutzung in Nigeria 11:00 DEU: Vorstellung des ADAC-Monitors "Mobil in der Stadt" 11:30 CHE: Medienkonferenz Bitcoin Suisse: Crypto Outlook 2021 (online) FRA: Zughersteller Alstom und die Bahntechniksparte von Bombardier vollziehen ihre Fusion CHE: Abschluss "Davos Agenda Week" - Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums 08:30 Singapurs Ministerpräsident Lee Hsien Loong

09:00 "Fixing the International Trade System" mit EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis 11:00 Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga

SONNTAG, DEN 31. JANUAR 2021

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Diente 01/21 °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi