The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.01.2021

ISIN Name

KYG7243H1074 PRIMELINE ENERGY HLDGS

AU0000116154 ALTECH CHEMICALS LTD DEF.

CA01660T6007 ALGOLD RESOURCES LTD

CA58470Q1019 MEDIFOCUS INC.

CA59562B1013 MIDAS GOLD CORP.

