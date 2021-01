Bologna, Italien (ots/PRNewswire) - Das europäische Projekt Made in Nature: Entdecke die Werte der italienischen Bio-Produkte hat das dritte Jahr seiner Tätigkeit mit einer besonderen Veranstaltung für Journalisten und Influencer aus Frankreich und Deutschland eingeleitet. Zu diesem Anlass wurde eine Kochshow in der historischen Casa Artusi ausgerichtet. Die Casa Artusi ist ein Haus-Museum, das dem Meister der italienischen Küche Pellegrino Artusi gewidmet ist. Die Show stellte Bio-Obst und -Gemüse der Saison in den Mittelpunkt.Trotz aller Schwierigkeiten war das Jahr 2020 positiv für den ökologischen Landbau. Gemäß dem Ismea-Sinab-Bericht, hat Italien im europaweiten Vergleich die meisten Betriebe, die ökologischen Landbau betreiben. Mit über 80.000 aktiven Betrieben und einer Fläche von fast 2 Millionen Hektar (15,8 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche) liegt das Land weit über dem EU-Durchschnitt (ca. 8 %) und schneidet besser ab als Konkurrenten wie Spanien (10,1 %), Deutschland (9,07 %) und Frankreich (8,06%). Die Wertschöpfung von mehr als 3,3 Milliarden Euro macht 4 % des gesamten italienischen Markts aus.Die Veranstaltung, die aufgrund der von Covid-19 auferlegten Einschränkungen online stattfand, war auch eine Gelegenheit, die ersten Ergebnisse von 2020 des CSO (Centro Servizi Ortofrutticoli) Italien zu präsentieren. Paolo Bruni, der Präsident des CSO Italien, stellte Journalisten und Influencern das Projekt zusammen mit den Ergebnissen des zweiten Jahres vor.Das Live-Cooking-Event in der Casa Artusi sollte Anregung zum Kochen mit den biologischen und saisonalen Produkten der Mitglieder geben. Wir begannen daher mit einem Blumenkohl-Flan auf Topinambur-Sauce mit Artischockenchips, dessen Zubereitungsweise veranschaulicht wurde. Der zweite Gang waren knusprigen Karden mit Tomatensauce.Marie Mansuy-Févre, die Conserve Italia in Frankreich vertritt, repräsentierte die Produzenten in dem Projekt und machte auf die hohe Qualität der italienischen Erzeugnisse aufmerksam, die auch in Frankreich für ihren Geschmack geschätzt werden: "Made in Nature ist eine wichtige Plattform, um Produkte bekannt zu machen und die Werte des ökologischen Landbaus zu verbreiten."Made in Nature: Entdecke die Werte der italienischen Bio-Produkte wird seine Werbeaktivitäten im Jahr 2021 fortsetzen und über innovative Kommunikationsformen Kontakt mit Verbrauchern in Italien, Frankreich und Deutschland aufnehmen, um ihnen frische und weiterverarbeitete Bio-Produkte führender italienischer Produktionsunternehmen wie Brio, Canova, Conserve Italia, Lagnasco Group, RK Growers, Veritas Biofrutta und Mazzoni vorzustellen.Zur Information: www.madeinnature.org (http://www.madeinnature.org/)Kontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4824686)Original-Content von: Made in Nature, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143302/4824686