DJ IPO/SAP-Tochter Qualtrics erster Kurs an Nasdaq 41,85 (Ausgabekurs: 30) USD

FRANKFURT/NEW YORK (Dow Jones)--Der Börsengang der SAP-Tochter Qualtrics an der US-Technologiebörse Nasdaq ist ein voller Erfolg. Der erste Kurs wurde gegen 19.55 Uhr MEZ mit 41,85 Dollar festgestellt - fast 40 Prozent über dem Ausgabekurs von 30 Dollar. Die Aktie stieg in der Spitze auf 43,37 Dollar und notiert aktuell bei 42,24.

Die Gesamtbewertung von Qualtrics ist mit rund 21 Milliarden jetzt mehr als doppelt so hoch wie die 8 Milliarden Dollar, die SAP im Januar 2019 für das auf Kundenerfahrungs-Software (Customer Experience) spezialisierte US-Unternehmen gezahlt hatte.

Der Börsengang von Qualtrics war bei Investoren angesichts der hohen Nachfrage nach Technologieaktien auf starkes Interesse gestoßen. Deshalb hatte SAP die angepeilte Preisspanne mehrfach hochgesetzt von zunächst 20 bis 24 Dollar bei der konkreten IPO-Ankündigung Ende Dezember. Am Mittwoch hatte SAP-CEO Christian Klein in einem Interview gesagt, die Offerte sei "massiv überzeichnet". Ausgegeben werden laut Börsenprospekt 51,7 Millionen Aktien der insgesamt 510,2 Millionen. Hinzu kommen bis zu 7,75 Millionen aus einer Mehrzuteilungsoption. Damit beläuft sich der Emissionswert auf bis zu 1,78 Milliarden Dollar.

Im Juli 2020 hatte SAP mit der Ankündigung überascht, die Tochter an die Börse zu bringen. Damit wich der Konzern von seiner Linie ab, Zukäufe vollständig zu integrieren. Die vom langjährigen CEO Bill McDermott vorangetriebene Akquisitionsstrategie hatte jedoch zu Kundenkritik geführt, da die Einbindung zusätzlicher Softwareelemente langwierig war und nicht reibungslos funktionierte. Zudem war gerade bei den US-Zukäufen der Wunsch nach mehr Eigenständigkeit hoch, was zu internen Spannungen führte. Bei Qualtrics will SAP nun den Spagat schaffen, einer wichtigen Akquisition große Selbstständigkeit und Öffnung auch für andere Partner zu geben, aber gleichzeitig im eigenen Software-Portfolio zu behalten.

January 28, 2021

