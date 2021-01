Auch der heutige Handelstag war wieder einmal nichts für schwache Nerven. Denn erst mithilfe der positiven Wall Street schaffte es der DAX am Nachmittag wieder in die Gewinnzone. Zuvor hatte er schon mehr als 2 % im Minus gelegen. Zum Handelsschluss stand dann ein Gewinn von 45 Punkten 13.666 Punkte zu Buche.An der Wall Street entwickeln sich die Kurse nach dem gestrigen Rutsch wieder freundlich und haben die Verluste dabei fast wieder ausgeglichen. Aktuell liegt der Dow Jones Industrial glatt 600 Punkte im Plus und steht bei 30.902 Punkten. Unterstützend wirkten gute Zahlen der US-Konjunkturentwicklung. Denn die US-Wirtschaft ist im 4. Quartal annualisiert um 4,0 % gewachsen. Und am Arbeitsmarkt ging die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich zurück.

