Die Kursprünge werden immer stärker, die Gegenbewegungen ebenfalls. Was sagt dies über die Psyche der Anleger oder der Programmierer der Algorithmen aus, die darauf reagieren?Zwar gibt es noch einige Werte wie Varta (DE000A0TGJ55), bei denen sich noch ein Szenario finden lässt, welches auch operativ den Aufwind verspricht, welcher nun in den Aktien eingepreist wird. Die Aktie legte heute erneut 14,17 % auf ein neues Allzeithoch von 181,30 Euro zu. Dies ist aber immer öfter nicht der Fall.Interessant ist dabei ein Blick in die Angaben nach der EU-Leerverkaufsverordnung. Denn übersteigt eine Short-Position netto 0,5 % des ausgegebenen Aktienkapitals, muss diese Position offengelegt werden.In den heute veröffentlichten Daten findet sich etwa Evotec (DE0005664809), bei der alleine der in Turbulenzen geratene Hedgefund Melvin Capital Management LP 5,17 % des ausstehenden Aktienkapitals leerverkauft hat, bei Varta kommen D1 Capital Partners L.P. und Maplelane Capital, LLC zusammen nur auf 0,76 %. Evotec schloss heute 2,43 % höher.

