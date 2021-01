DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 13.651 Pkt - Daimler nach Zahlen fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag kamen die Kurse wieder etwas zurück, nachdem sich die US-Börsen im späten Verlauf von ihren Tageshochs entfernt hatten.

Unter den Einzelwerten wurden Daimler am Abend knapp 2 Prozent höher getaxt. Nachdem am Vorabend BMW mit einigen überraschend guten vorläufigen Eckdaten aufgewartet hatte, folgte am Donnerstagabend Daimler mit vorläufigen Zahlen, die ebenfalls über den Erwartungen lagen.

SAP profitierten derweil nicht vom beeindruckenden Börsendebüt der Tochter Qualtrics an der US-Technologiebörse Nasdaq und zeigten sich am späten Abend kaum verändert. Der erste Kurs für Qualtrics war erst nach Xetra-Handelsschluss in Deutschland festgestellt worden und lag schon erheblich über dem Ausgabepreis von 30 Dollar. Im weiteren Verlauf steigerten sich Qualtrics nochmals deutlich und notierten zur Schlussglocke fast 52 Prozent höher bei 45,50 Dollar.

