Wie Mikhail Bushuev von der Deutschen Welle jüngst berichtete, ist das Unternehmen Norge Mining eigenen Angaben zufolge bei der Entnahme von Bodenproben in Norwegen auf ein, in seinem Umfang mehr als beachtliches, Phosphat-Reservoir gestoßen. Eine Entwicklung, welche künftig die Unabhängigkeit der EU von den Rohstoffimporten Chinas begünstigen könnte.Das wohl weltweit größte PhosphatvorkommenIm Südwesten Norwegens, im Gebiet Dalane, seien neben der großen Menge an Phosphat ebenfalls zwei weitere wichtige, und weltweit stark nachgefragte Mineralien gefunden worden: Vanadium und Titan.

Den vollständigen Artikel lesen ...