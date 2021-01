Apple hat mit einer Personalentscheidung für Rätselraten gesorgt. Offenbar arbeitet der Technikriese an einem geheimen Projekt, was für zahlreiche Spekulationen sorgte.? Apples Hardware-Chef bekommt neuen Zuständigkeitsbereich? Spekulationen über Wechsel in anderes Ressort? Verantwortet er Apple Glass oder das Apple Car?"Dan Riccio beginnt ein neues Kapitel bei Apple". Mit diesen Worten ist eine offizielle Pressemitteilung von Apple überschrieben. Was auf den ersten Blick wenig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...