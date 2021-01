Anteilsscheine des Apple-Konzerns laufen wie am Schnürchen gezogen gen Norden, in 2020 erreichte das Papier einen Rekordstand von 138,78 US-Dollar. Nach einem kurzzeitigen Rücksetzer zurück auf den EMA 50 konnte zu Beginn dieses Jahres ein Rekordstand von 145,09 US-Dollar erreicht werden. Im Zuge der kurzfristigen Konsolidierung an den Märkten setzte Apple auf die 2020'er Hochs zurück. Gelingt es an dieser Stelle nun einen tragfähigen Boden auszubilden, könnte sich die Rallye unvermindert fortsetzen.

Aufwärtstrend intakt

Solange das Niveau zwischen 137,98 und 138,87 US-Dollar als Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...