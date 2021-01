Nun ist der da, der große Kahlschlag. Die Commerzbank streicht in Deutschland jeden dritten Arbeitsplatz und macht jede zweite Filiale dicht. Weltweit fallen 10.000 Stellen weg. Damit soll die Liestungsfähigkeit gesichert werden, die Kosten sollen in allen Bereichen erheblich sinken, die Rentabilität steigen - man will digitaler werden! Dafür nimmt die Bank 1,7 Mrd. Euro in die Hand, womit der Ausbau der IT in den kommenden vier Jahren vorangetrieben werden soll. In den kommenden Tagen beraten die Gremien über die Pläne, am 3. Februar will der Aufsichtsrat darüber entscheiden.



Die Maßnahmen sollen die Bank profitabler machen. Die Eigenkapitalrendite soll bis 2024 auf 6,5 bis 7 % steigen. 2019 lag diese Kennziffer bei 2,4 %.



