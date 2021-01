DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Sonstiges

LION E-Mobility AG: Roll-out des 400V Batteriesystems und Weiterentwicklung der 800V Lösung



29.01.2021 / 07:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Roll-out des 400V Batteriesystems und Weiterentwicklung der 800V Lösung

- Auslieferung von BMW i3 Batteriepacks an nordamerikanischen Kunden - Skalierbare Kapazität von 84 - 252 kWh - Lösung ist anpassungsfähig und bereit für den Einsatz in verschiedenen Bus- und LKW-Typen - Nächste Schritte konzentrieren sich auf die Weiterentwicklung des 800V Systems



Zug, 29. Januar 2021 - Das Tochterunternehmen der LION E-Mobility AG, die LION Smart GmbH, ein Entwickler von elektrischen Energiespeichern und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnologie, hat Batteriepacks für den Einsatz in einem 400V System an einen nordamerikanischen Kunden geliefert. Die BMW i3-Batterien können für verschiedene Typen von Bussen, LKWs und öffentlichen Verkehrsmitteln angepasst werden, wobei die mögliche Energiekapazität je nach Anzahl der Packs und Konfiguration zwischen 84 und 252 kWh liegt. "Wir freuen uns, dass die Bestellung unseres Kunden planmäßig ausgeliefert wurde und die Serienproduktion der 400V-Busse voranschreitet", sagt Thomas Hetmann, CEO von LION Smart. "Das von uns verwendete BMW i3-Batteriepack ist eines der sichersten und zuverlässigsten Batteriepacks, die derzeit auf dem Markt sind. Dies, kombiniert mit unserer technischen Expertise bei der Integration von kundenspezifischen Batteriepacks, macht die 400V Lösung zu einer idealen Lösung für öffentliche Verkehrsbetriebe und Logistikunternehmen, die bestehende Flotten auf Elektro- oder Hybridantrieb umstellen wollen." Im nächste Schritt nach Erfüllung der 400V Batteriepack-Anforderungen aus der Bestellung und dem Anlaufen der Serienproduktion wird sich LION auf die Weiterentwicklung des 800V Systems konzentrieren. Die höhere Leistung und Energiekapazität eines 800V Systems eignet sich für eine Vielzahl größerer Fahrzeuge, einschließlich schwerer Lastwagen der Klasse 8.



Über LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik.

Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Über die LION Smart GmbH

Die Lion Smart GmbH ist ein innovativer Entwicklungsdienstleister für Original Equipment Manufacturer (OEM) und Zulieferbetriebe der Automobilindustrie sowie anderer Industriezweige. Das Unternehmen betreibt Prüfstände und Prüflabors für elektrische Speicher zusammen mit der TÜV SÜD AG in Form eines gemeinsamen Unternehmens (TÜV SÜD Battery Testing GmbH). Als qualitativ hochwertiger Ingenieurdienstleister bietet die LION Smart GmbH auch Beratung in der Lithium-Ionen Speichertechnologie an und unterhält ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsprogramm in diesem Bereich. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Integration in das jeweilige Fahrzeugkonzept und arbeitet eng mit Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen.

Verantwortlich für den Inhalt der Pressemeldung: Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG





Kontakt

Thomas Hetmann

Managing Director | Board Member



LION E-Mobility Investor Relations

Sebastian Duering

Phone: +49 221 94991871 | Mobile: +49 151 58204309

E-Mail: ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com



29.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de