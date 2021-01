The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2021ISIN NameGB00B8W67779 LIBERTY GLOBAL B DL-,01GB00BZ4G2K23 MEREO BIOPHARMA GROUP LTDUS867914BK85 TRUIST FINANCIAL 16/21US00182FAZ99 ANZ NZ(ITL)(LD) 16/21 MTNXS1559906356 INTL FIN. CORP. 17/21 MTNDE000HLB4C99 LB.HESS.THR.CARRARA02U/17XS0588433267 NOVATEK FIN. 11/21 REGSXS0587952085 SPAREBK 1 BOLIG.11/21 MTNFR0011001098 RTE RE.TRAN.ELE.11-21 MTNDE000HLB1ZL7 LB.HESS.-THR. 0514B/006CH0232635869 BNZ INTERNAT.FDG 14-21MTNAU3FN0030094 R.BK CDA(SYD) 2021 FLR