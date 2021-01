The following instruments on XETRA do have their first trading 29.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.01.2021Aktien1 LU2290522684 InPost S.A.2 BMG5210S1061 Joy City Property Ltd.3 AU0000118796 Benz Mining Corp.4 US10554B1044 Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas5 US16890R1095 China Longyuan Power Group Corp.6 US7476012015 Qualtrics International Inc.7 BMG8196D1011 Sirius International Insurance Group Ltd8 GB00BMCBZL07 Triple Point Energy Efficiency Infrastructure Company PLC9 GB00BMQC7357 Wildcat Petroleum PLC10 NZARRE0004S7 American Rare Earths Ltd.11 US12776P3091 Cairn Energy PLC12 JE00BLKGSR75 Integrated Diagnostics Holdings PLC13 FR0010493510 Acheter-Louer.fr S.A.14 KYG0891M1069 Baozun Inc.15 BMG2818U1045 Dermavant Sciences Ltd.16 US9266281081 Flughafen Wien AG17 GB0008085614 Morgan Sindall Group PLC18 US64104Y1064 Neste Oyj19 US66573R2076 Northern Star Resources Ltd.20 CA40638K1012 Halo Collective Inc.21 CA59562B5071 Midas Gold Corp.Anleihen1 XS2294372169 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.2 XS2294322818 Saudi-Arabien, Königreich3 XS2294323386 Saudi-Arabien, Königreich4 XS2293733825 Trafigura Funding S.A.5 US00164VAF04 AMC Networks Inc.6 FR0014001S17 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale7 AU3CB0277291 European Investment Bank (EIB)8 FR0014001N46 Frankreich, Republik9 DE000LB13UN4 Landesbank Baden-Württemberg10 DE000LB2CXA7 Landesbank Baden-Württemberg11 US91282CBH34 America, United States of...12 GB00BNBT4W63 Astute Capital PLC13 GB00BNBT4V56 Astute Capital PLC14 GB00BNBT4T35 Astute Capital PLC15 GB00BNBT4S28 Astute Capital PLC16 US09660V2C60 BNP Paribas S.A.17 XS2282238083 Asahi Mutual Life Insurance Co.18 USP09252AK62 Banco de Bogota S.A.19 USP12651AB49 Banco General S.A.20 DE0001053536 Bayern, Freistaat21 USP2195VAQ88 Celulosa Arauco y Constitución S.A.22 XS2279594282 Central Plaza Development Ltd.23 XS2289592607 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd.24 USP3143NAY06 Corporación Nacional del Cobre de Chile25 US22550UAB70 Credit Suisse AG [New York Branch]26 USP37110AM89 Empresa Nacional del Petróleo27 XS2275587090 Fujian Zhanglong Group Co. Ltd.28 USP47718AE43 Global Bank Corp.29 GR0124037715 Griechenland, Republik30 USP56145AB40 Infraestructura Energetica Nova S.A.B. de C.V.31 USP56145AA66 Infraestructura Energetica Nova S.A.B. de C.V.32 XS2291905474 Japan Finance Organization for Municipalities33 US48305QAC78 Kaiser Foundation Hospitals34 US585055BD73 Medtronic Inc.35 USL6388GHV51 Millicom International Cellular S.A.36 USP98118AA38 Nexa Resources S.A.37 DE000NRW0L02 Nordrhein-Westfalen, Land38 DE000NWB18D6 NRW.BANK39 XS1942629061 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG40 USL7915RAA43 Rede D'Or Finance S.a.r.l.41 XS1890684688 Sabic Capital II B.V.42 XS1890684761 Sabic Capital II B.V.43 XS2281989785 The Agricultural Bank of China [New York Branch]44 USP9367RAG67 Transportadora de Gas Del Peru S.A.45 USG91139AE82 TSMC Global Ltd.46 XS2291328735 United Utilities Water Finance PLC47 US931142CK74 Walmart Inc.48 XS2010028939 Armenien, Republik49 DE000HLB2ZQ4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale50 DE000HLB2ZN1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale