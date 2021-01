DGAP-News: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

ATOSS Software AG: Wachstumskurs ungebrochen - 15. Umsatz- und Ergebnisrekord in Folge belegt exzellente Zukunftsaussichten der Gesellschaft



29.01.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ATOSS Software AG: Wachstumskurs ungebrochen -

15. Umsatz- und Ergebnisrekord in Folge belegt exzellente Zukunftsaussichten der Gesellschaft Die ATOSS Software AG hat das Geschäftsjahr 2020 mit neuen Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen. Ungeachtet der Herausforderungen der Covid 19-Pandemie, ist es der Gesellschaft erneut gelungen, ihre dynamische Entwicklung auszubauen und die für 2020 gesetzten finanziellen Ziele sogar deutlich zu übertreffen. Beim Konzernumsatz hat ATOSS ein zweistelliges Wachstum um 21 Prozent auf Mio. EUR 86,1 erreicht. Das operative Ergebnis konnte dabei überproportional um 36 Prozent auf Mio. EUR 26,2 gesteigert werden.



München, 29. Januar 2021 Mit den vorgelegten Zahlen blickt die ATOSS Software AG auf ein wirtschaftlich äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück und demonstriert damit erneut die Stärke des Geschäftsmodells. Zum 15. Mal in Folge ist es dem Münchner Spezialisten für Workforce Management gelungen die bereits hohen Rekordwerte der Vorjahre bei Umsatz und Ergebnis eindrucksvoll zu übertreffen und eine Vielzahl namhafter Neukunden von ihren innovativen und wertschöpfenden Lösungen zu überzeugen. Damit hat die Gesellschaft ihren strategischen Wachstumskurs auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten auf hohem Niveau weiter fortgesetzt bzw. ausgebaut. Insbesondere der Anteil jährlich wiederkehrender Umsätze konnte durch den planmäßigen Ausbau des Cloudgeschäfts nachhaltig gesteigert werden. Der Softwareumsatz wuchs im Zeitraum Januar bis Dezember 2020 deutlich um 20 Prozent auf Mio. EUR 56,0 (Vj. Mio. EUR 46,5) an. Dies entspricht einem Anteil an den gesamten Umsätzen des Konzerns von 65 Prozent (Vj. 65 Prozent). Der größte Wachstumsimpuls innerhalb der Softwareerlöse ging dabei von den Cloudlösungen aus: die Umsätze aus Cloud und Subskriptionen erhöhten sich um 66 Prozent auf Mio. EUR 12,9 (Vj. Mio. EUR 7,8). Die seit Jahren nachhaltig positive Entwicklung der Softwarewartung setzte sich ebenfalls weiter fort. Hier stiegen die Umsätze um 10 Prozent auf Mio. EUR 26,6 (Vj. Mio. EUR 24,2). In Summe hat sich der Anteil wiederkehrender Umsätze an den Softwareerlösen um 2 Prozentpunkte auf 71 Prozent erhöht. Die Umsätze mit Beratungsleistungen stiegen um 23 Prozent und lagen mit Mio. EUR 24,1 signifikant über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (Vj. Mio. EUR 19,5). Nicht nur beim Umsatz blickt ATOSS auf neue Rekordwerte. Insbesondere das operative Ergebnis (EBIT) stieg infolge der erfolgreichen Realisierung von Großprojekten, dem umsichtigen Kostenmanagement des Konzerns und einer hohen Produktivitätsquote um 36 Prozent auf Mio. EUR 26,2 (Vj. Mio. EUR 19,3) an. Strategische Investitionen in den Ausbau der Kapazitäten vor allem in den Bereichen Customer Services und Support, Research und Development sowie interne Digitalisierungsprojekte wurden dabei von der Gesellschaft weiterhin vorangetrieben. Die EBIT-Marge beträgt somit eindrucksvolle 30 Prozent (Vj. 27 Prozent).

Die anhaltend hohe Nachfrage nach Workforce Management Lösungen von ATOSS spiegelt sich auch in den herausragenden Zahlen zur Auftragslage wider. So ist die für die Cloud Transformation des Geschäftsmodells wesentliche Kennzahl - der Annual Recurring Revenue (kurz: ARR) - in 2020 zweistellig um 61 Prozent auf Mio. EUR 13,3 (Vj. Mio. EUR 8,3) angestiegen. Der ARR steht dabei für die von der Gesellschaft innerhalb der nächsten zwölf Monate auf Basis der zum Stichtag laufenden monatlichen Cloud-Nutzungsgebühren generierten Umsätze. Der Auftragsbestand bei Softwarelizenzen zum 31. Dezember 2020 erhöhte sich um 9 Prozent auf Mio. EUR 9,1 (Vj. Mio. EUR 8,3). Und - das Interesse an digitalen Lösungen zur bedarfsorientierten Personaleinsatzplanung ist weiterhin ungebrochen. Gerade in Zeiten volatiler Marktentwicklung verbunden mit hohen Anforderungen an die innerbetriebliche Steuerung und Flexibilisierung - wie aktuell durch den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie ausgelöst - sind für Unternehmen wirksame und hocheffiziente Softwarelösungen zur bedarfsoptimierten Personaleinsatzplanung essentiell. Hinzu kommt der aktuell klar sichtbare enorme Nachholbedarf von Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung. Vor dem Hintergrund der ausgezeichneten Geschäftslage und langfristiger Wachstumstrends in allen adressierten Märkten geht der Vorstand auch für das Geschäftsjahr 2021 von einer Fortsetzung der Rekordentwicklung mit einem Umsatz von über Mio. EUR 95 und einer EBIT-Marge von jedenfalls 27 Prozent aus. Basierend auf der langfristigen Dividendenpolitik wird der Vorstand dem Aufsichtsrat im Rahmen seines Gewinnverwendungsbeschlusses eine Dividende von EUR 1,67 je Aktie (Vj. EUR 1,275 je Aktie) vorschlagen. Die Hauptversammlung wird am 30. April 2021 über den Gewinnverwendungsvorschlag der Verwaltungsorgane beschließen. KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: JAHRESVERGLEICH PER 31. DEZEMBER IN TEUR 01.01.2020

- 31.12.2020 Anteil am

Gesamtumsatz 01.01.2019

- 31.12.2019 Anteil am

Gesamtumsatz Veränderung

2020 zu 2019 Umsatz 86.053 100% 71.392 100% 21% Software 56.045 65% 46.532 65% 20% Lizenzen 16.509 19% 14.515 20% 14% Wartung 26.600 31% 24.208 34% 10% Cloud & Subskriptionen 12.937 15% 7.810 11% 66% Beratung 24.103 28% 19.546 27% 23% Hardware 3.915 5% 3.683 5% 6% Sonstiges 1.989 2% 1.630 2% 22% EBITDA 29.759 35% 22.506 32% 32% EBIT 26.165 30% 19.297 27% 36% EBT 26.198 30% 19.912 28% 32% Nettoergebnis 17.714 21% 13.519 19% 31% Cash Flow 23.206 27% 15.267 21% 52% Liquidität (1/2) 40.488 30.363 33% EPS in Euro(3) 2,23 1,70 31% Mitarbeiter (4) 557 503 11% KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20 Q4/19 Umsatz 24.932 20.486 20.885 19.750 19.708 Software 16.736 13.156 14.325 11.828 13.090 Lizenzen 6.090 3.021 4.684 2.714 4.499 Wartung 6.868 6.734 6.582 6.416 6.236 Cloud & Subskriptionen 3.779 3.401 3.059 2.698 2.355 Beratung 6.580 5.881 5.482 6.160 5.149 Hardware 1.162 965 565 1.223 1.004 Sonstiges 453 485 512 539 465 EBITDA 9.705 6.711 7.319 6.025 6.779 EBIT 8.808 5.825 6.425 5.107 5.846 EBIT-Marge in % 35% 28% 31% 26% 30% EBT 8.588 5.747 6.694 5.169 5.820 Nettoergebnis 5.795 3.667 4.826 3.426 4.403 Cash Flow 744 10.610 5.832 6.020 907 Liquidität (1/2) 40.488 40.680 30.747 35.650 30.363 EPS in Euro (3) 0,73 0,46 0,61 0,43 0,56 Mitarbeiter (4) 557 540 524 520 503 (1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen)

(2) Infolge des im Juni 2020 durchgeführten Aktiensplits wurden die in den Vorperioden gezahlten Dividenden zu Vergleichszwecken rückwirkend angepasst: Dividende von EUR 1,275 je Aktie am 03.06.2020 (TEUR 10.140) und Dividende von EUR 2,00 je Aktie am 06.05.2019 (TEUR 15.906).

(3) Gem. IAS 33.64 wurde das Ergebnis je Aktie (EPS) infolge des im Juni 2020 durchgeführten Aktiensplits für die Vorperiode rückwirkend angepasst.

(4) zum Quartals-/Jahresende



Anstehende Termine:

12.03.2021 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020

12.03.2021 Bilanzpressekonferenz

26.04.2021 Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss

30.04.2021 Ordentliche Hauptversammlung 2021

26.07.2021 Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss

13.08.2021 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss

25.10.2021 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss

22.-24-11.2021 ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum ATOSS Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 10.000 Kunden in 46 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com ATOSS Software AG

Christof Leiber / Vorstand

Rosenheimer Straße 141 h

D-81671 München

Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 - 0

Fax: +49 (0) 89 4 27 71 - 100

investor.relations@atoss.com

29.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de