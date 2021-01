Die amerikanische Drogeriekette Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, NYSE: WBA) wird am 12. März 2021 eine vierteljährliche Dividende von 0,4675 US-Dollar an ihre Aktionäre ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 19. Februar 2021. Insgesamt werden auf Jahressicht 1,87 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 50,68 US-Dollar einer aktuellen Dividendenrendite von 3,66 Prozent (Stand: ...

