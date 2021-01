DJ blackned übernimmt Semonit - Automatisierung ergänzt kritisches Kommunikationsnetzwerk

Heimertingen/Salzburg (pts009/29.01.2021/08:05) - Der Ruf nach ganzheitlichem Lifecycle-Management führt zu neuen Zusammenschlüssen über eigene Gebiete hinweg. Die in Bayern gelegene blackned GmbH erwirbt die Semonit GmbH aus Salzburg und damit die Rechte an deren hauseigener Software Jazzey. Diese ergänzt das End-To-End-Monitoring-Angebot der blackned um Automatisierung. Damit erweitert blackned nicht nur das eigene Produktportfolio GuardStack, sondern auch den Kundenkreis und übernimmt zudem einen attraktiven Standort in der Stadt Salzburg.

Schlagkräftige Gesamtlösung für Service- und Prozessmanagement

Die Fusion der beiden Unternehmen verspricht zusätzliche Innovation auf der Produktebene und neue Funktionalitäten für Kunden. "Benutzersimulation und Robotic Process Automation liefern unseren Kunden einen Mehrwert im Servicemanagement. Damit stehen weitere Instrumentarien zur Verfügung, die effizientere Arbeitsprozesse erlauben", merkt Vertriebsleiter Kai Pohle an.

Alle blackned-Produkte teilen sich unter der Bezeichnung "GuardStack" ( http://www.guardstack.com ) auf die vier Ebenen "Application", "Security", "Platform" und "Management" auf. Jazzey baut dieses Sortiment aus und fügt sich nahtlos in die Ebene "GuardStack Management" ein. Jazzey-Anwender erwartet überdies eine breite Expertise im Servicebereich, während blackned-Kunden zukünftig auch auf einen Perspektivenwechsel aus der Sicht des Nutzers setzen können.

IT-Monitoring - Mit den Augen des Nutzers betrachten

Jazzey beginnt bei der Überwachung von IT-Umgebungen aus der Anwendersicht und führt zu einer weiteren schrittweisen Analyse aller mit der Anwendung verbundener IT-Ressourcen. Dadurch erkennt man schnell Probleme und deren Ursachen. GuardStack Management beherrscht die Überwachung der Infrastruktur, von Windows- und Linux/Unix-Systemen über Netzwerke bis hin zu Serverapplikationen und Datenbanken.

Eine moderne und userfreundliche Weboberfläche ermöglicht die Steuerung und Kontrolle der gesamten IT-Landschaft. Mit einem ausgeklügelten Reporting steht ein wertvolles Werkzeug für die Analyse von Fehlern bereit. Die Kombination der beiden Softwareprodukte erleichtert den IT-Verantwortlichen den Überblick aus der Anwendersicht zu bewahren und bei Leistungseinbrüchen die Ursache eindeutig zu identifizieren.

Unternehmensprofile

Die blackned GmbH bietet branchenorientierte Software- und Hardwareprodukte sowie Dienstleistungen und kundenspezifische Lösungen im Bereich dedizierter, hochmobiler und taktischer Kommunikationsnetzwerke an. Diese Services sind im militärischen Umfeld und im Katastrophenschutz besonders gefragt. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter.

Die Semonit GmbH hat die IT-Monitoring Software "Jazzey" im Mittelpunkt ihres Geschäftsfeldes. Das an den Marktbedürfnissen gewachsene Angebot hilft allen Unternehmen ihre Softwarelösungen zu betreiben und hinsichtlich auftretender Fehler zu kontrollieren. Sie wurde 2013 gegründet und betreut Kunden aus dem Industrie-, Banken- und Versicherungsbereich.

Weitere Informationen: http://www.guardstack.com http://www.blackned.de http://www.semonit.com http://linkedin.com/company/blackned-gmbh/

Pressekontakt blackned GmbH: Maximilian Aster Zugspitzstraße 1 87751 Heimertingen, Deutschland Tel.: +49 8331 9959 0 E-Mail: presse@blackned.de

Aussender: blackned GmbH/Semonit GmbH Ansprechpartner: Maximilian Aster Tel.: +49 8331 99590 E-Mail: presse@blackned.de Website: www.blackned.de

