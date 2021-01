Die heimische Börse konnte sich am Nachmittag beflügelt von der starken Eröffnung in den USA deutlich erholen, der ATX schaffte jedoch den Sprung in den positiven Bereich knapp nicht und endete mit einem kleinen Minus von 0,05%, im Frühhandel hatte das Minus noch knapp drei Prozent betragen. Die Meldungslage am heimischen Markt war wieder einmal sehr dünn. Die Raiffeisen erhöhte das Kursziel für voestalpine deutlich von 20,5 Euro auf 32,5 Euro, beliess aber die Empfehlung unverändert bei "Hold", der Stahlkonzern schaffte gestern einen Anstieg von 1,0%. Die großen Banken hatten einen gemischten Tag, die Bawag bleibt dabei die volatilste Aktie und konnte gestern einen Anstieg von 2,0% erzielen, die Raiffeisen schaffte ein kleines ...

