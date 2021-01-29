DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AIS-AM.E.C.EX.FI.I. EOC AFIX LU1681040140 BAW/UFN
A.ETF S.G.B.E.B.I.G 10-15 540Q FR0010823385 BAW/UFN
AMUNDI ETF MSCI EU.BU.ETF AMEB FR0012805687 BAW/UFN
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AIS-AM.E.C.EX.FI.I. EOC AFIX LU1681040140 BAW/UFN
A.ETF S.G.B.E.B.I.G 10-15 540Q FR0010823385 BAW/UFN
AMUNDI ETF MSCI EU.BU.ETF AMEB FR0012805687 BAW/UFN
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