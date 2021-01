Am Vortag hieß es im Insight: "Damit bildete sich am Vortag eine Inside Day-Tageskerze. Das bedeutet, die Tageskerze ist komplett von der Vortageskerze umschlossen. In der Regel ist es so, dass ein Anstieg über das vorherige Tageshoch nach einem Inside Day dann die weitere Richtung nach oben vorgibt. Bei einem Kursrückgang unter das vorherige Tagestief ist hingegen mit eher weiter fallenden Kursen nach einem Inside Day zu rechnen." Das hat soweit geklappt.

Weiter hieß es: "Aktuell tendiert der DAX übergeordnet noch seitwärts zwischen 14.000 Punkten auf der Oberseite und 13.600 Punkten auf der Unterseite. Erst bei einem nachhaltigen Durchbruch über bzw. unter eine dieser Marken wäre dann mit einem Ausbruch aus der Seitwärtsspanne zu rechnen." Die Marke von 13.600 Punkten wurde nach unten durchbrochen. Solange der DAX nun weitgehend unter 13.600 Punkten bleibt, ist mit einem weiteren Kursrückgang Richtung 13.000 Punkte zu rechnen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 13.500 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach oben bei 13.600, 13.850, 13.900, 13.950, 14.000, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...