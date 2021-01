Wien (www.anleihencheck.de) - Russlands Wirtschaft hat sich 2020 besser geschlagen als die Volkswirtschaften vieler anderer Länder, mit einem unterdurchschnittlichen Rückgang des BIP um ca. 4% bis 4,5%, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Hinter der Erholung im kommenden Jahr stünden aber einige Fragezeichen. Der Staat wolle seine fiskalische Unterstützung von 4,5% des BIP im Jahr 2020 auf ca. 1% des BIP 2021 reduzieren. Die Weltbank habe zwar eine deutlich langsamere Rückführung der Fiskalprogramme vorgeschlagen, doch das Finanzministerium in Moskau sehe das anders. Man befürchte, dass es ohne Sparmaßnahmen zu Liquiditätsengpässen im russischen Bankensystem kommen könnte, dessen Fähigkeit, den russischen Staatshaushalt zu finanzieren, begrenzt sei. ...

