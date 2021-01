Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Redaktionen von ?uro, ?uro am Sonntag, Börse-Online und TIAM-FundResearch vergaben zum Stichtag 31. Dezember 2020 den ?uro FundAward an die besten Fonds in Deutschland, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Universal-Investment gratuliere wieder ihren zahlreichen ausgezeichneten Fondspartnern! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...