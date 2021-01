Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews" stellen sich die Frage, wie sich der Kapitalmarkt im laufenden Jahr entwickelt.Michael Schmidt, CFA, Vorstand & Chief Investment Officer von Lloyd Fonds, erkläre im Interview mit "ChampionsNews", warum er positiv gestimmt sei. Zudem spreche er über den Lloyd Fonds - Green Dividend World (ISIN DE000A2PMXF8/ WKN A2PMXF), der vor allem auf Unternehmen setze, die einen wirksamen Beitrag zur Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen leisten würden. Der Fonds investiere zukunftsgerichtet insbesondere in Unternehmen, die glaubhaft einen transformatorischen Weg eingeschlagen hätten und sich in Sachen Nachhaltigkeit verbessern möchten. ...

