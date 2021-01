DJ PTA-Adhoc: Blue Cap AG: Blue Cap AG übertrifft nach vorläufigen Zahlen die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta013/29.01.2021/09:47) - Im Rahmen der laufenden Erstellung des Konzernjahresabschlusses 2020 zeigt sich nach den vorläufigen Zahlen, dass der Konzernumsatz und das Konzernergebnis der Blue Cap AG höher liegen als die Prognosen zum Halbjahr 2020 und zum dritten Quartal 2020.

- Der Konzernumsatz wird voraussichtlich zwischen EUR 228 - 235 Mio. (Vorjahr: EUR 226 Mio.) und damit leicht über dem Geschäftsjahr 2019 liegen.

- Das bereinigte Konzernergebnis vor Abschreibungen, Ertragssteuern und Zinsen (EBITDA adj.) sowie das bereinigte Konzernergebnis vor Ertragsteuern und Zinsen (EBIT adj.) - jeweils bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekten - werden ebenfalls über dem Vorjahr liegen. Die Spanne für das EBITDA adj. wird voraussichtlich EUR 16 - 18 Mio. (Vorjahr: EUR 14,3 Mio.) und die Spanne für das EBIT adj. wird voraussichtlich EUR 7,5 - 9,5 Mio. (Vorjahr: EUR 6,8 Mio.) betragen.

Die über der Prognose liegende Entwicklung des Konzernumsatzes und des Konzernergebnisses ist insbesondere auf die positive Geschäftsentwicklung im Bereich Kunststofftechnik sowie bei dem Medizintechnikhersteller INHECO Industrial Heating & Cooling GmbH zurückzuführen. Auch konnten weitere Fortschritte bei der Reorganisation und strategischen Weiterentwicklung der im Bereich Kunststofftechnik tätigen con-pearl GmbH erzielt werden.

Kontakt: Blue Cap AG, Lisa Marie Schraml; Tel. +49 89 288909-24; lschraml@blue-cap.de

(Ende)

Aussender: Blue Cap AG Adresse: Ludwigstraße 11, 80539 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Presse + Investor Relations Tel.: +49 89 288 909-0 E-Mail: ir@blue-cap.de Website: www.blue-cap.de

ISIN(s): DE000A0JM2M1 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1611910020607 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2021 03:47 ET (08:47 GMT)