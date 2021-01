München (ots) -- Deutschlands Trödelkönige heuern bei RTLZWEI an- Jürgen Stuber präsentiert mit seiner Familie ihr Trödel-Imperium- Start am 17. Februar 2021, immer mittwochs, 21:15 Uhr bei RTLZWEI Neue Gesichter bei RTLZWEI: "Die Stubers" halten Einzug ins Programm! Die Mannheimer Trödelkönige gelten als der größte Dienstleister für Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen im Rhein-Neckar-Kreis und stecken mit ihrem Familienbetrieb mitten im Generationswechsel. Alles andere als einfach, denn Papa und Unternehmensgründer Jürgen fällt es schwer, den Chefposten aufzugeben und Tochter Vanessa mehr Verantwortung zu übertragen. Wie und ob das funktioniert zeigt RTLZWEI ab dem 17. Februar 2021 immer mittwochs um 21:15 Uhr.In Mannheim werden XXL-Trödelträume wahr! Hier wirkt die Familie Stuber auf 12.000 Quadratmetern Industriegelände und bietet in ihrem Lagerverkauf "Gug e mol" Antikes, Kurioses und Rares aus Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen an. Mit jährlich rund 1.000 Einsätzen dieser Art hat Familienoberhaupt Jürgen Stuber mit seiner Frau Rina ein beachtliches Familienimperium aufgebaut, das nun nach und nach von Tochter Vanessa übernommen werden soll.Hinter den sympathischen Trödelkönigen steht Chef und Familienoberhaupt Jürgen. Mit seinem sensationellen Fachwissen und "Monnemer" Dialekt wickelt er nicht nur die Kundschaft um den Finger. Auch die gebürtige Italienerin und Ehefrau Rina ist dem Charme des Ex-Matrosen und Ex-Bestatters verfallen. Als gute Seele der Firma hält sie mit Zuckerbrot und Peitsche den Laden beisammen und ihren Mann in Schach. Gemeinsam baute das umtriebige Paar aus dem Nichts ein Gebrauchtwarenimperium auf, das man so wohl kein zweites Mal findet.Tochter Vanessa will das Lebenswerk ihrer Eltern fortführen und arbeitet als Juniorchefin im Betrieb mit. Um in der hart umkämpften Branche zu bestehen, braucht es viel Erfahrung und Knowhow. Wer aber meint, Vanessa bekäme die Firma auf dem Silbertablett serviert, der kennt die Stubers schlecht! Reibungslos läuft der Generationswechsel nicht ab, denn hier prallen zwei ausgemachte Sturköpfe aufeinander. Papa Jürgen kann sich nicht zurücknehmen und mischt überall mit. Und Tochter Vanessa will um jeden Preis seinen hohen Ansprüchen gerecht werden, aber auch Zeit haben für ihre kleine Familie: Tochter Emelie, Söhnchen Gabriel und Mann Jonas, der ebenfalls im Familienbetrieb mitarbeitet.Die Sendung wird von Splendid Studios GmbH produziert. Ausstrahlung am 17. Februar 2021, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei www.tvnow.de (http://www.tvnow.de) und sieben Tage vor Ausstrahlung im PREMIUM-Bereich verfügbar.Über "Die Stubers"Mitten im Mannheimer Hafen liegt das Hauptquartier der Stubers: hier werden Trödelträume wahr - und das im XXL-Format! 12.000 Quadratmeter Industriegelände beherbergen Antikes, Kurioses und Rares - eben alles was das Schnäppchenjäger- und Hobbytrödler-Herz höherschlagen lässt. Alles, was hier lagert, stammt aus einer der fast 1.000 Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen, die die ziemlich verrückten, aber vor allem liebenswerten Stubers jedes Jahr als einer der größten Dienstleister für Haushaltsauflösungen und Entrümplungen im Rhein-Neckar-Kreis stemmen. Familienoberhaupt Jürgen nimmt, zusammen mit seiner Frau Rina und Tochter Vanessa, die Zuschauer mit, wie sie die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags meistern - der nicht immer ganz alltäglich ist!Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4824923)Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4824923