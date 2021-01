Zum Jahresanfang 2021 ist Heike Rotermund in die Geschäftsführung des Finanzmaklers ZSH eingezogen. Zusammen mit den bisherigen Geschäftsführern Andreas Boßler und Manfred Görg übernimmt sie die Leitung des MLP-Tochterunternehmens, das schwerpunktmäßig Zahnmediziner in wirtschaftlichen und finanziellen Fragen berät.Rotermund verantwortet bei ZSH die Bereiche Kooperationspartner-Vertrieb, Direktkundenbetreuung und Online-Marketing. Sie bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit.

