Die Aktionäre des schwedischen Technologiekonzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656) erhalten eine Dividende in Höhe von 2,00 Kronen (ca. 19,8 Eurocent) für das Geschäftsjahr 2020. Im Vorjahr wurden 1,50 Kronen ausgeschüttet. Die Auszahlung erfolgt in zwei Tranchen zu je 1,00 Kronen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 10,52 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,88 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 30. März 2021 ...

