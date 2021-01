Der US-Kreditkartenkonzern kämpft noch immer mit den Auswirkungen der Coronakrise. Durch den eingeschränkten Reiseverkehr fallen z.B. Hotel- und Flugbuchungen weg, die üblicherweise mit Kreditkarte gebucht werden. Dennoch schlägt man sich besser als erwartet. Im jüngsten Quartal per Ende Dezember sank der Gewinn um 4 % auf 3,1 Mrd. $, der Umsatz ging um 6 % auf 5,7 Mrd. $ zurück. Befürchtet wurden deutlich schlechtere Daten, was der Aktie in der Nachbörse ein Plus von 1 % bescherte. Um 200 $ ist die Aktie eine Option für Anleger, die noch nicht positioniert sind.



