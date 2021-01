Es kommt vor, dass Unternehmen sehr lange Zeit unterbewertet bleiben - dann aber nähern sie sich unweigerlich ihrem wahren Preis an. Ganz gleich, für wie wenig sie zuvor gehandelt wurden. Obwohl ein neuer Bullenmarkt-Zyklus gerade erst begonnen hat, stehen die Aktien bereits auf Höchstständen. Ein Ende ist nicht in Sicht. Es könnte sich wirklich lohnen, einige der am stärksten unterbewerteten Unternehmen zu kaufen, solange sie noch billig sind. 1. GameStop GameStop (WKN: A0HGDX) wird zum 0,4-Fachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...