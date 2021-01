Die Kursschwankungen beim Bitcoin bleiben weiterhin hoch. Nach einem Kursrückschlag in dieser Woche geht es am Freitag für die beliebte Kryptowährung wieder aufwärts.? Bitcoin legt vor dem Wochenende zu? Kursschwankungen bleiben weiterhin hochAm Freitag nähert sich der Kurs der ältesten und nach Marktwert größten Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise der runden Marke von 38.000 Dollar. Erst am Mittwoch war der Bitcoin-Kurs zeitweise bis unter die Marke von 30.000 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...