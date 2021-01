DGAP-News: SBF AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

SBF AG: SBF AG mit vorläufigen Zahlen für 2020: operativ auf Rekordniveau und strategisch mit wichtiger Übernahme



29.01.2021 / 11:08

SBF AG mit vorläufigen Zahlen für 2020: operativ auf Rekordniveau und strategisch mit wichtiger Übernahme - SBF Spezialleuchten Umsatz 19,4 Mio. Euro (+15%), bereinigtes EBITDA 5,1 Mio. Euro (+20%) - Übernahme von LUNUX erschließt neue Wachstumspotenziale im Markt für LED-Beleuchtung - Mittelfristig Konzernumsatz von 50 Mio. Euro möglich

Leipzig, den 29. Januar 2021 - Die SBF AG (ISIN DE000A2AAE22), Holdinggesellschaft mit Beteiligungen im Bereich der Decken- und Beleuchtungssysteme, hat sich im Jahr 2020 operativ positiv entwickelt und durch eine Übernahme neue Märkte mit Wachstumspotenzialen erschlossen. Nach vorläufigen - noch ungeprüften und nicht konsolidierten - Zahlen lagen Umsatz und Ergebnis von SBF im Kerngeschäft auf Rekordniveau. Trotz der durch die COVID-19-Pandemie bedingten schwierigen Marktbedingungen hat die operative Tochter SBF Spezialleuchten GmbH ihren profitablen Wachstumskurs in 2020 fortgesetzt. Der Technologie- und Marktführer im Bereich der Decken- und Beleuchtungssysteme für Schienenfahrzeuge in Europa hat den Umsatz um rund 15 % auf 19,4 Mio. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bereinigt um außerordentliche Aufwendungen legte um rund 20 % auf 5,1 Mio. Euro zu. Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 200.000 Euro sind auf die LUNUX-Übernahme zurückzuführen. Neben der positiven operativen Entwicklung hat SBF im Herbst 2020 im Rahmen eines Asset-Deals den Geschäftsbetrieb der LUNUX GmbH mit Sitz in Laatzen bei Hannover und einem Produktionsstandort in der Tschechischen Republik übernommen. Die Gesellschaft firmiert inzwischen als Lunux Lighting GmbH. Lunux verfügt über eine hohe Technologiekompetenz im Zukunftssegment energieeffizienter LED-Beleuchtung und befand sich auf dem Weg einer erfolgreichen Sanierung bis die Corona-Krise eine Insolvenz in Eigenverwaltung erzwang. SBF sieht in der Übernahme erhebliche Synergiepotenziale, erweitert das Technologieportfolio der Gruppe und erschließt neue Kundengruppen. Lunux ist ein traditionsreicher Hersteller von LED-Leuchten mit den Marken HELLUX und HELLA. Die Produkte zur Außen- und Innenbeleuchtung kommen bei der öffentlichen Straßenbeleuchtung sowie industriellen Anwendungen wie beispielweise im Lebensmittelhandel, in Parkhäusern und in Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Zu den Kunden gehören zahlreiche öffentliche Kommunen, Energieversorger und die Deutsche Bahn AG. Der Kaufpreis lag im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Im Jahr 2019 hatte LUNUX rund 24 Mio. Euro umgesetzt. Die neue Tochter wird von SBF seit dem 1.10.2020 konsolidiert. Lunux wird das Konzernergebnis 2020 von SBF mit rund 821.000 Euro belasten. Davon sind rund 500.000 Euro außerordentliche Einmalaufwendungen für die Übernahme. SBF hat bereits Maßnahmen zur Neuausrichtung der neuen Tochtergesellschaft identifiziert und setzt sie um. Dazu zählt, dass aufgrund der drastischen Corona-Beschränkungen in der Tschechischen Republik die SBF-Tochter Hellux GmbH interimistisch die Produktion für Lunux übernimmt. So soll schon im laufenden Jahr der Verbund aus Lunux und Hellux den Turnaround schaffen und künftig zum profitablen Wachstum der SBF-Gruppe beitragen. "Mit unseren operativen Tochterunternehmen SBF Spezialleuchten, Lunux Lighting und Hellux sind wir technologisch im Bereich der LED-Beleuchtung für unterschiedlichste Anwendungen sehr gut aufgestellt", Rudolf Witt, Vorstandsmitglied der SBF AG. "Damit haben wir die Voraussetzungen geschaffen, um den Konzernumsatz mittelfristig auf 50 Mio. Euro zu erhöhen." Der Konzernabschluss 2020 wird voraussichtlich im April 2021 veröffentlicht. Vorläufige Zahlen aller Konzerngesellschaften (nicht konsolidiert) auf einen Blick (in Mio. Euro): SBF (Holding) SBF Spezialleuchten Lunux Lighting** Hellux Umsatz 0,75 19,44 1,28 0 EBITDA* -0,30 5,15 -0,23 -0,08 *bereinigt um außerordentliche Einmalaufwendungen für die LUNUX-Übernahme

**seit 1.10.2020 Teil der SBF Gruppe Über die SBF AG: Die SBF AG ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft im Bereich der Decken- und Beleuchtungssysteme. Mit dem Fokus auf energieeffiziente LED-Beleuchtung profitiert die Gruppe von den Megatrends Urbanisierung sowie Klimaschutz und erwartet in den kommenden Jahren zweistellige Wachstumsraten. Die operativ tätigen Tochtergesellschaften sind die SBF Spezialleuchten GmbH, die Lunux Lighting GmbH und die Hellux GmbH. Die SBF Spezialleuchten ist ein Tier-1-Lieferant komplexer Decken- und Beleuchtungssysteme für die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller. Mit starker Technologiekompetenz und hohem Innovationsgrad grenzt sie sich vom ohnehin limitierten Wettbewerb ab. Der Verbund aus Lunux Lighting und Hellux ist ein traditionsreicher Hersteller von LED-Leuchten mit den Marken HELLUX und HELLA. Die Produkte zur Außen- und Innenbeleuchtung kommen bei der öffentlichen Straßenbeleuchtung sowie industriellen Anwendungen wie beispielweise im Lebensmittelhandel, in Parkhäusern und in Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Kontakt: SBF AG Der Vorstand

Zaucheweg 4

04316 Leipzig

Tel: +49 (0)341 65235 894

E-Mail: info@sbf-ag.com

