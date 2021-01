Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financial hat seinen Sprung über die 55-Tagelinie mehrfach bestätigt, so die Analysten der Helaba.Auch die Widerstandszone bei 63,5/64,0 sei bereits einem Test unterzogen worden. Sollte diese herausgenommen werden, würde sich kurz- und mittelfristig die Tendenz zur Spreadausweitung deutlich verstärken. Des Weiteren würden die Quartalsberichte der Banken die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die spanische Bankia (diese stehe vor einer Fusion mit der CaixaBank) habe im vierten Quartal einen Nettogewinn in Höhe von 50 Mio. Euro verbucht. Dieser sei auf eine langsame Erholung der Kreditvergabe zurückzuführen gewesen. Im Gesamtjahr sei der Gewinn jedoch um 57,6 Prozent auf 230 Millionen Euro und damit mehr als von Analysten erwartet eingebrochen. Die EZB-Bankenaufsicht habe sich ebenfalls zu Wort gemeldet. Die Banken seien aufgefordert worden, Kreditrisiken anzugehen und die Effizienz zu steigern. Insbesondere bei den Kreditrisiken seien Schwachstellen ausgemacht worden. Neun Finanzhäuser lägen unterhalb der CET1-Anforderungen und den Empfehlungen von vor der Covid-Krise. ...

