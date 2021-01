Marktteilnehmer realisieren verstärkt Profite, was den Swiss Market Index ein erstes wichtiges Preisniveau testen lässt. Nachdem sich die fehlende frische Nachfrage an der 11.000er-Marke bereits in den Vortagen abgezeichnet hat (gelbe Pfeile), kommen die aktuellen Gewinnmitnahmen nicht überraschend. Verhält sich der SMI diesmal ähnlich ...

