DJ Flughafen Berlin schließt vorübergehend Terminal 5

BERLIN (Dow Jones)--Die Corona-Pandemie zwingt den Berliner Hauptstadtflughafen zu weiteren Einschnitten. Wie die Flughafengesellschaft FBB mitteilte, soll das Terminal 5 des BER ab 23. Februar für zunächst ein Jahr schließen. Als Grund gab das Unternehmen die coronabedingt stark rückläufigen Passagierzahlen an, wodurch das erwartete Verkehrsaufkommen bis auf Weiteres vollständig am Terminal 1 abgefertigt werden könne. Damit sollen jährlich rund 25 Millionen Euro gespart werden. Auch das betriebsbereite Terminal 2 soll zunächst noch nicht in Betrieb gehen.

Als erste Airline soll demnach die türkische Airline Sunexpress am 1. Februar vom Terminal 5 ins Terminal 1 verlegt werden. Nach und nach ziehen weitere Fluglinien um, bis das frühere Gelände Schönefeld am 22. Februar komplett geleert wird. "Der Schlummerbetrieb ist so organsiert, dass das Terminal 5, wenn es wieder gebraucht wird, innerhalb weniger Wochen erneut in Betrieb gehen kann", erklärte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Für 2021 rechne die FBB nur mit rund 10 Millionen Passagieren, die sicher und bequem im Terminal 1 abgefertigt werden könnten, betonte Lütke Daldrup.

Die Gesellschaft hatte zu Wochenbeginn mitgeteilt, dass sie für dieses Jahr nur knapp ein Drittel des Aufkommens von 2019 mit damals 10,7 Millionen Passagieren erwarte. Erst 2025 rechnet das Unternehmen mit einer Erholung der Verkehrszahlen auf Vorkrisenniveau.

January 29, 2021 04:55 ET (09:55 GMT)

