Trade Republic und der Bärendienst für die Aktienkultur

Wenn die Themen Aktien und Börse in den breiten Medien Deutschlands, dem Land der Aktienmuffel, angekommen sind, heißt es aufmerksam zu sein. Derzeit sorgt Wallstreetbets, ein Forum auf Reddit, für Furore. Nicht unbedingt zum Wohle der Aktienkultur. Viel schlimmer ist jedoch, wie manche Broker und vor allem die Öffentlichkeit reagieren.

David gegen Goliath

Durch die Masse der Kleinanleger werden seit Tagen via Wallstreetbets Short-Kandidaten in ungehahnte Höhen gehypt. Mit Gamestop (WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099) traf es dabei auch eine Aktie, die zuvor von Hedge Funds geshortet worden war. In der Folge gerieten diese heftig unter Druck und mussten reagieren. Der Kampf kleiner Privatanleger gegen die übermächten Hedge Funds ging einmal für den Underdog aus. Soweit, so klischeehaft.



Der Schaden ist da

Für tausende von privaten Zockern (etwas anderes ist das nicht mehr) waren die letzten Tage ein echtes Eldorado. Endlich einmal "von den großen Geld abziehen" und gierig vom Reichtum träumen. Wie lange das Spiel gut geht? Keiner weiß es. Mit Sicherheit ist nur klar: Am Ende wird es Verlierer geben und diese werden nicht nur die Hedge Funds sein. Denn:

Wetten vs. Investieren

So aufregend und spannend das Wetten auf steigende Kurse auch ist. Über die Zeit pendeln sich auch solche Zockerwerte wie Gamestop bei einem tatsächlich fairen Wert ein. Und dieser liegt mit Sicherheit wahrscheinlich deutlich unter dem aktuellen Kursniveau und eher im zwei- als im dreistelligen Bereich. Um eine tatsächlich faire Bewertung soll es in diesem Beitrag nicht gehen, dazu erscheint uns das Unternehmen zu wenig spannend.

