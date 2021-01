Jahrestag: Vor 135 Jahren fuhr der erste Benz

Vor 135 Jahren begann die Geschichte des Automobils. Carl Benz entwickelte 1885 seinen dreirädrigen Patent-Motorwagen mit einem selbst konstruierten Verbrennungsmotor und meldete ihn Anfang 1886 zum Patent an. Es war das erste Automobil der Welt und mit ihm begann die magische Geschichte des Nummer-1-Fortbewegungsmittels der Menschheit.

Das erste Automobil der Welt

Carl Benz wurde am 25. November 1844 als Sohn eines Lokomotivführers in Karlsruhe geboren. Dem Studium an der Polytechnischen Hochschule in Karlsruhe folgte ein zweijähriges Praktikum. 1871 gründete er mit dem "Mechanikus" August Ritter seine erste Firma in Mannheim. In dieser Zeit beschäftigte sich Carl Benz intensiv mit dem Zweitaktmotor, für den er mehrere grundlegende Patente erhielt.

Im Jahr 1883 gründet er die "Benz & Co. Rheinische Gasmotoren-Fabrik". Das junge Unternehmen lief hervorragend und gab Benz die finanzielle Sicherheit, die Entwicklung eines ganzheitlich konzipierten Motorwagens voranzutreiben. 1886 erhielt er auf seinen neu entwickelten "Benz Patent-Motorwagen" das Patent Nr. 37 435 - die Geburtsurkunde des Automobils.

125 Jahre Innovation: 1886 - Benz Patent-Motorwagen. Die Erfindung des Automobils. ©Daimler AG

Erfindung des Verbrennungsmotors

Daimler folgte im Sommer des gleichen Jahres und setzte eine leistungsstärkere Variante der "Standuhr" mit 462 Kubikzentimetern Hubraum und 0,8 kW (1,1 PS) in eine Pferdekutsche und schaffte damit das erste vierrädrige Automobil.

Die zündende Idee, die die Entwicklung zum Auto möglich machte, kam von Gottlieb Daimler, der am 2. April 1885 den Einzylindermotor zum Patent anmeldete. Aufgrund seiner äußeren Form erhielt der neuartige Verbrennungsmotor den Spitznamen "Standuhr". Er war kompakt, leicht und entwickelte als erster schnelllaufender Benzinmotor aus 264 Kubikzentimeter Hubraum 0,37 kW (0,5 PS) bei 700/min. Eine Kurvennutensteuerung steuerte über eine auf der Kurbelwelle angebrachte Scheibe und eine Übertragungsstange das Auslassventil.

