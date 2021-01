Seat bringt den Mii electric zurück. Der Elektro-Kleinwagen kann in Deutschland ab sofort wieder bestellt werden, allerdings nur in der Sonderedition "Edition Power Charge". Das Modell kostet 24.650 Euro beziehungsweise 15.080 Euro nach Förderung. Der spanische Autobauer hat sich also entschieden, den zwischenzeitlich ausverkauften Mii electric in einer einzigen Ausführung zurückzubringen. Lediglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...