Wallstreetbets vs. Hedgefonds - "To the Moon" oder zurück auf den Boden der Tatsachen? Die Reddit-Gruppe "Wallstreetbets" hat in den vergangenen Tagen für extreme Anstiege der Gamestop-Aktie gesorgt. Gamestop ist einer der Werte mit der höchsten Short-Quote überhaupt. Die größte Shortposition hält/hielt der Hedgefonds Melvin Capital. Am Donnerstag reagierten nun einige Neo-Broker mit einer vorübergehenden Kaufsperre für Gamestop und ein paar andere Werte. Alle beteiligten Seiten werfen sich gegenseitig Marktmanipulation vor. Martin Weiß und Alfred Maydorn nehmen das aktuelle Phänomen rund um die "Wallstreetbets" hier unter die Lupe und erläutern Ihre Sicht der Dinge.