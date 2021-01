Die Aktie von Ballard Power hat in dieser Woche zwar eine neues Mehrjahreshoch erreicht, doch trotzdem kommt sie nicht weg vom Fleck. Im Sog des schwachen Gesamtmarktes hat der Wert seine Kursgewinne vom Anfang der Woche wieder abgeben müssen. Auf diese Marken kommt es nun an. Seit letzter Woche schwankt die Ballard-Power-Aktie in einer Range zwischen 32,80 und 38,00 Dollar. Am Dienstag brach der Wert sogar kurzzeitig aus dem Bereich aus und konnte dabei ein neues Mehrjahreshoch bei 38,68 Dollar ...

