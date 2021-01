Mit Coinbase geht erstmals einer der größten Kryptomarktplätze der Welt an die Börse. Experten rechnen damit, dass das Papier schon ab Ende Februar oder Anfang März gehandelt werden könnte. Schon im Dezember 2020 hatte Coinbase erstmals angekündigt, dass die Firma an die Börse gehen will. Jetzt hat der Kryptomarktplatz erste Details dazu verraten. Wie zuvor schon Spotify oder Slack will auch Coinbase auf einen klassischen Börsengang verzichten und die Unternehmensaktien stattdessen über eine Direktplatzierung in den Handel bringen. Bei einer Direktplatzierung werden Aktien ohne ...

