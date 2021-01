Mit einem Neuzugang verstärkt der unabhängige US-amerikanische Vermögensverwalter Neuberger Berman sein intermediäres Geschäft in Deutschland und Österreich: Csaba Dani erweitert ab sofort als Senior Vice President das Vertriebsteam. Zuvor war Dani als Sales Director Austria & Germany bei Natixis Investment Managers in Frankfurt am Main sowie als Head of Business Development für Deutschland bei dem französischen Fondsanbieter Financière de L'Echiquier tätig.

Den vollständigen Artikel lesen ...