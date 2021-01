DJ Bundesregierung dämpft Erwartungen an Impfgipfel

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat Erwartungen an die für Montag angesetzte Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten zur Impfstrategie gedämpft. Dies sei "kein Termin, an dessen Ende Sie konkrete Beschlüsse erwarten sollten", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Ziel des "Impfgesprächs", an dem auch Vertreter der Impfstoffhersteller und ihrer Verbände teilnehmen sollen, sei vielmehr ein Austausch zwischen Bund und Ländern.

Die Bundesregierung "tut was sie kann, um für die Produktion positive Rahmenbedingungen zu schaffen", erklärte Seibert. Es sei aber auch richtig, "dass die Kanzlerin nie gesagt hat, dass im Januar oder Februar bereits so viel Impfstoff vorhanden sein wird, dass man... da schon die ganz großen Schritte erwarten kann".

Zugleich begrüßte der Regierungssprecher, dass das Mainzer Unternehmen Biontech die Genehmigung für die Herstellung seines Corona-Impfstoffs am Standort Marburg erhalten habe. "Das wird der Produktion von Biontech/Pfizer erheblich helfen und damit natürlich auch der Versorgung mit diesem Impfstoff." Das Regierungspräsidium Darmstadt hatte über die arzneimittelrechtliche Erlaubnis am Donnerstag informiert.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2021 06:11 ET (11:11 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.