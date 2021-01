DJ Bund überlässt Commerzbank Entscheidung über Stellenabbau

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will die Entscheidung über den massiven Stellenabbau bei der Commerzbank dem Unternehmen überlassen, erklärte das Bundesfinanzministerium. Die Bundesregierung hält an der Bank einen Anteil von 15,6 Prozent.

"Bislang hat das Unternehmen unseres Wissens noch keine Entscheidung getroffen", erklärte Sprecherin Alma Laiadhi. "Ich kann allgemein sagen, es ist die Aufgabe des Vorstands, die strategische Ausrichtung der Bank zu entwickeln und den Aufsichtsrat zu unterrichten. Der Bund achtet die Zuständigkeiten der Organe."

Der neue Chef der Commerzbank hat am Donnerstag angekündigt, jeden dritten Arbeitsplatz in Deutschland abzubauen, um die Profitabilität in den nächsten Jahren zu steigern. Bis 2024 will die Commerzbank brutto insgesamt 10.000 Vollzeitstellen abbauen und die Zahl der Filialen auf 790 von 450 Stellen reduzieren.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2021 06:56 ET (11:56 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.